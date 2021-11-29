Китаянка вплавь пересекла границу с Россией ради поиска работы

Гражданка Китая во время прогулки на теплоходе спрыгнула в реку Амур и вплавь пересекла границу с Россией, чтобы устроиться на работу, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области. 23-летнюю нарушительницу нашли сотрудники регионального пограничного управления ФСБ России. Ей грозит до двух лет тюремного заключения.

В момент прохождения теплохода в месте, расположенном вблизи российского берега, обвиняемая спрыгнула в реку, после чего вплавь пересекла Государственную границу Российской Федерации, проходящую по линии главного фарватера реки Амур, — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

По данным следствия, летом этого года китаянка находилась на теплоходе, совершавшем прогулочный рейс. За это время она определила место максимального приближения к российскому берегу. Вечером того же дня девушка снова приобрела билет на теплоход и совершила вплавь незаконное пересечение российской границы. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Японии был задержан россиянин, заявлявший, что приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, его обвиняют в нелегальном въезде в страну. Мужчина доплыл до другого государства в гидрокостюме. Япония отказала ему в статусе беженца.