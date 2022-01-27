Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

Пограничная служба Киргизии сообщила о завершении переговоров между представителями республик. В итоге были достигнуты договорённости о полном прекращении огня на границе, сообщает РИА Новости.

По итогам переговоров <...> достигнуты следующие договорённости: о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации; об открытии движения по автодороге Баткен — Исфана; о совместном патрулировании сотрудниками правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов, — цитирует агентство представителя пресс-службы ведомства.

В переговорах участвовали губернаторы Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана, а также представители погранслужб и правоохранительных органов.

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что держит произошедшую ситуацию на границе под контролем.

Уважаемые кыргызстанцы! Ситуация на границе полностью на моём контроле. Даст бог, мы решим всё путём переговоров, мирно. Не беспокойтесь, — написал Жапаров в Facebook.

Между тем Киргизия эвакуировала из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек. По сообщению республиканской пресс-службы МЧС, из них 1200 размещены у знакомых и родственников, остальные эвакуированы в сёла Маргун, Рават и город Баткен.

Погранслужба Киргизии 27 января сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. Было заявлено, что таджикская сторона применяет гранатомёты и миномёты. Причиной конфликта послужило перекрытие таджикскими военными дороги, которая соединяет киргизские города Исфану и Баткен.

Ранее киргизская погранслужба сообщила о начале переговоров между губернаторами Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана по инциденту на границе.