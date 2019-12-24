Специалисты начали проверку двух столичных аэропортов после анонимных звонков об угрозе взрыва. Эвакуация на время проверки не производится.
Кинологи выехали для проверки зданий и территорий аэропортов Домодедово и Шереметьево после анонимных звонков об угрозе взрыва. Эвакуация на время проверки не проводится, —
цитируетТАСС источник.
Отмечается, что на прошлой неделе угроза минирования Домодедово и Шереметьево производилась пять раз.
23 декабря 2019 года NEWS.ru сообщал, что людей эвакуировали из четырёх судов в Москве из-за угрозы взрыва. Также сегодня, 24 декабря, 6500 человек вывели из здания Тимирязевской академии.
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