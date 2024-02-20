Киллер расстрелял мужчину с детьми в Петербурге: что известно о покушении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге киллер выстрелил в голову мужчине возле гимназии прямо на глазах у детей. Как все произошло, выжил ли пострадавший, известен ли мотив стрелка?

Что известно о стрельбе у петербургской гимназии

Как сообщает Telegram-канал SHOT, утром 20 февраля водитель черной Toyota Camry привез детей местного юриста к гимназии № 622, расположенной на Выборгском шоссе. В этот момент к мужчине подошел неизвестный и расстрелял потерпевшего. По данным источника, целью киллера мог быть отец детей.

«Мужчина помогал детям выйти из салона через заднюю дверь, когда ему в голову выстрелил неизвестный с пакетом в руках. После этого он скрылся. Предположительно, он планировал застрелить отца детей — 58-летнего юриста», — пишет SHOT.

Правоохранительные органы рассматривают версию, согласно которой стрелявший перепутал водителя с юристом.

«В Петербурге в упор расстреляли водителя, который привез в гимназию детей своего работодателя — местного адвоката. <...> В мужчину стреляли с близкого расстояния, когда он помогал детям выбраться из машины. Рассматривается версия, что стрелявший перепутал водителя с отцом детей», — сообщает РИА Новости.

Пострадавшим оказался уроженец Узбекистана Рустамбек Алдаев, ему 42 года. Сейчас он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Следком возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Мотивы преступления и подозреваемый устанавливаются правоохранителями. Возле места нападения обнаружена гильза 9 мм.

«Полиция разыскивает злоумышленника, который ранил из огнестрельного оружия мужчину рядом с гимназией в Выборгском районе Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Фото: t.me/sledcom_press

Что сказали о происшествии родители детей

Собственница автомобиля Toyota Camry Луиза, водителя которой пытался убить киллер, прокомментировала произошедшее. Девушка отметила, что не понимает, кому могло быть выгодно убийство наемного сотрудника. Она исключила возможность того, что напасть должны были на нее. Свидетелем нападения на водителя стала ее дочь. Сейчас ребенок находится с матерью дома.

«Я простой человек, какое нападение может быть на меня? Я с ребенком нахожусь дома», — цитирует Луизу Telegram-канал «Mash на Мойке».

Девушка утверждает, что их семья никак не связана с криминалом. Луиза работает дизайнером, ей 31 год.

Сам адвокат, который является работодателем пострадавшего водителя, рассказал, что громкими преступлениями он не занимается и ведет дела в арбитраже.

Что рассказали очевидцы происшествия

Петербурженка Елена рассказала NEWS.ru, что ее сын плакал после того, как возле гимназии № 662 произошло вооруженное нападение на мужчину. Утром мальчик позвонил матери и сообщил, что около школы «застрелили дядю». Пострадавшего водителя Елена называет охранником. Занятия в учебном учреждении отменять не стали.

«Утром ребенок позвонил, плачет, говорит, что перед школой застрелили дядю. Сначала были слышны выстрелы, потом мужчина, охранник этот, упал на землю. У школы стояли полиция и скорая, сейчас там все спокойно, занятия не отменили. Семья, на которую напали, насколько знаю, обычная, мать — дизайнер. Своего ребенка она забрала из школы после случившегося, он дома», — сообщила Елена.

Фото: t.me/sledcom_press

Момент нападения попал на запись камер внешнего видеонаблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, что киллер подходит к водителю со спины и делает выстрел из пистолета в голову.

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