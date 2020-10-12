Киевские школьники разгромили трамвай из-за просьбы надеть маски

https://static.news.ru/photo/72c623e4-0cb1-11eb-bda7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа подростков в украинской столице устроила погром в трамвае из-за требования надеть медицинские маски из-за мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили очевидцы, конфликт перерос в акт вандализма после того, как услышали требование надеть маски, они отказались и начали избивать кондуктора, а потом выбили окна в общественном транспорте, пишет портал BigKyiv.

Досталось и пассажиру, который также попросил ребят использовать средства индивидуальной защиты. Его и вовсе покусали и даже пытались задушить.

Украинским трамваям уже не в первый раз достаётся из-за пандемии. В Харькове из-за ограничительных мер и транспортного коллапса местные жители разбили в одном из них лобовое стекло из-за того, что число пассажиров в салоне было ограничено. Нападать на водителей трамваев и автобусов стали и одесситы. Они 78 раз за день блокировали движение, а также зафиксированы случаи, когда сотрудникам на транспорте угрожали ножом.

Как писал NEWS.ru, ранее кондуктор выгнала из автобуса проспавшего свою остановку ученика начальной школы в Южно-Сахалинске. Мальчик возвращался домой из школы на общественном транспорте, уснул и был разбужен только на конечной остановке.