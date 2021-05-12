Казанского стрелка арестовали на два месяца

https://static.news.ru/photo/ddbae922-b338-11eb-8a6d-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе № 175 и убил девять человек, арестовали на два месяца. Об этом сообщил ТАСС.

Судья считает, что молодой человек может продолжить совершать противоправные действия, если его оставят на свободе. При этом стрелок слушал решение без эмоций. Он стоял и молчал.

Галявиеву предъявлено обвинение в убийстве. Он признал вину, но не раскаялся. Следователь отметил, что юноше грозит пожизненное заключение.

Сам предполагаемый злоумышленник заявил, что не возражает против соответствующего решения суда. В СК полагают, что Галявиев находится в неадекватном состоянии, что препятствует проведению с ним следственных действий.

Ещё в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.