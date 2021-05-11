У казанского стрелка ранее обнаружили заболевание головного мозга

https://static.news.ru/photo/4f551d60-b324-11eb-9f80-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/region_kazan116/Global Look Press

Ильназа Галявиева, устроившего вооружённое нападение на казанскую школу, признали годным к службе в армии, несмотря на энцефалопатию. Об этом сообщает «Подъём».

Он стоял на учёте с поражением головного мозга с 2017 года, однако военкомат не учёл этого, — сообщает издание.

На головные боли Галявиев начал жаловаться после выпуска из школы. Призвать в армию его должны были летом 2021 года.

Проблемы у Галявиева усилились прошлым летом. Родственники рассказали, что именно тогда он перестал с ними общаться. На допросе он сам заявил: «Летом у меня начал пробуждаться монстр. Я всех начал ненавидеть!»

Ранее сообщалось, что на воинский учёт Галявиев встал в 17 лет. На медкомиссии окулист выявил у него близорукость третьей степени. Каких-либо других отклонений обнаружено не было, но молодому человеку присвоили категорию годности Б-3 (годен с незначительными ограничениями).

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.