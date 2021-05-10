Казанский стрелок предупреждал о нападении на школу в соцсети

https://static.news.ru/photo/b3590fd0-b237-11eb-883d-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Один из стрелков, совершивших нападение на казанскую гимназию № 175, незадолго до того, как совершить преступление, написал о своих планах в Интернете. СМИ нашли Telegram-канал, который вёл предположительно этот человек.

4 мая он создал канал в Telegram, где спустя два дня провозгласил себя богом, который «явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас».

Мужчина также заявил, что намерен поработить людей. По его замыслу каждый должен был убить по 10 человек и затем совершить суицид.

Непосредственно перед нападением стрелок сфотографивался в защитной маске с надписью «бог» и заявил, что нападёт на школу, а потом убьёт и себя.

Нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. Двое нападавших зашли в здание и открыли стрельбу. По данным руководителя пресс-службы главы Татарстана Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 20 человек, по его данным, госпитализированы. В Минпросвещения республики сообщили о 32 пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

Силовики эвакуировали всех учащихся, кого смогли. Один из стрелявших задержан, второй ликвидирован.

В мэрии столицы Татарстана заявили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности. Об усилении охраны школ поступают сообщения и из других регионов страны.