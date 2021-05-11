Устроивший массовое убийство в казанской школе объявил голодовку

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19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175, объявил голодовку. Он отказывается от еды с утра текущего дня, пишет Telegram-канал Baza.

Бывший ученик гимназии № 175 на текущий момент находится в одиночной камере в изоляторе временного содержания. Он дерзко отвечает на вопросы полицейских и следователей. Требований он не выдвигает.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

Ранее казанский стрелок Ильназ Галявиев признался силовикам в содеянном. По его словам, он и сам не знает, сколько школьников он убил. Юноша считает, что жертвами инцидента стали не менее семи человек.