«Я родился богом»: казанский стрелок на допросе отрёкся от матери

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Напавший на казанскую гимназию 19-летний Ильназ Галявиев начал давать показания. Он заявил, что осознал себя богом и что в нём начал просыпаться монстр, сообщает издание Baza.

Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть, — заявил Галявиев.

Он добавил, что рассказал о своих чувствах матери и тут же заявил, что «не имеет родителей», он отказался от матери и отца, никогда их так не называл. Кроме того, он признался, что «всех ненавидит».

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным МВД и СК нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли по последним данным восемь человек, кроме того 21 — получили ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.