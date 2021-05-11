«Откройте, полиция»: казанский стрелок выдавал себя за силовика

https://static.news.ru/photo/cf6508f2-b27b-11eb-8dcb-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба НАК/РИА Новости

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе № 175, прорывался в кабинеты с детьми, выдавая себя за полицейского. Об этом рассказал один из учеников школы, сообщает «Татар-информ».

Наш классный руководитель сказал нам молчать, чтобы никто не слышал. Человек, который зашёл к нам в школу, стучался и кричал: «Откройте, это полиция!» Он требовал, чтобы мы вышли, — цитирует агентство очевидца.

Он добавил, что все классы были заперты, кроме одного. Его не успели закрыть, поэтому стрелок смог беспрепятственно туда войти.

Школьник рассказал, что едва услышав выстрелы, классный руководитель отправил детей в учительский кабинет. Дети сидели там до прибытия полиции, после чего их стали эвакуировать при помощи пожарной лестницы. Первыми спасали девочек.

Собеседник агентства рассказал, что силовики выводили детей через поле, расположенное позади образовательного учреждения. Начали с маленьких детей, а тех, кто постарше, выпустили потом. Он добавил, что видел, как из окон выпрыгнули два человека.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек и ещё 21 получил ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Ранее соседи стрелка рассказали, что незадолго до ЧП юноша подрался с отцом. По некоторым данным, в последние месяцы он начал вести себя грубо и часто инициировал конфликты.