Казанский стрелок принёс в школу два взрывных устройства

https://static.news.ru/photo/304e1c0c-b269-11eb-b8bd-96000091f725_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Ильназ Галявиев, предположительно напавший на школу в Казани, кроме ружья Hatsan Escort и патронов, имел при себе два самодельных взрывных устройства (СВУ). Об этом сообщил Telegram-канал РВНП.

Едва войдя в школу, у рамки уcтановленного у входа металлодетектора казанский стрелок швырнул одно из СВУ в сторону вахтёра. Второе он использовал, проходя по этажам, сообщил иcточник.

Кроме того, Галявиев закупился перед преступлением боеприпасами. Отмечается, что 4 мая он купил 200 патронов к гладкоствольному ружью в одном магазине и 150 патронов в другом. Обе торговые точки расположены в Казани.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматривается версия о наличии у него сообщников.

В результате атаки на школу погибли, по последним данным, девять человек, ещё 21 человек ранен. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Ранее сообщалось, что стрелок покупал оружие в Йошкар-Оле. Он рассматривал товар, тщательно и долго выбирал. В итоге юноша приобрёл гладкоствольное ружьё Hatsan Escort.