Казачий атаман попался полиции на производстве наркотиков под Петербургом

https://static.news.ru/photo/f31bb6b0-d7fc-11ea-bd77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области полицейские задержали 50-летнего казачьего атамана, который вместе с подельниками содержал плантации конопли.

По данным «Интерфакса», одним из задержанных является Юрий Бугаев. Он занимает пост гендиректора ООО «Казачья милиция» и ЧОО «Казачья служба». Кроме того, мужчина является атаманом отдельного казачьего общества «Казачья стража».

По данным полиции, к производству наркотиков были привлечены 37-летний уроженец Магадана и 35-летний житель Санкт-Петербурга. Полицейские провели обыски в посёлке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга, а также в Выборгском и Ломоносовском районах Ленобласти, где проживают подозреваемые. Было изъято 981 граммов марихуаны и 236 кустов конопли, парники, удобрения для выращивания наркотиков, а также технические средства коммуникации.

Возбуждены уголовные дела. Все задержанные заключены под стражу.

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