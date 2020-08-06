Казачий атаман попался полиции на производстве наркотиков под Петербургом

В Ленинградской области полицейские задержали 50-летнего казачьего атамана, который вместе с подельниками содержал плантации конопли.
По данным «Интерфакса», одним из задержанных
По данным полиции, к производству наркотиков были привлечены 37-летний уроженец Магадана и 35-летний житель Санкт-Петербурга. Полицейские провели обыски в посёлке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга, а также в Выборгском и Ломоносовском районах Ленобласти, где проживают подозреваемые. Было изъято 981 граммов марихуаны и 236 кустов конопли, парники, удобрения для выращивания наркотиков, а также технические средства коммуникации.
Возбуждены уголовные дела. Все задержанные заключены под стражу.
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