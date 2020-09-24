Кассационный суд оставил в силе приговор Константину Котову

24 сентября адвокаты Константина Котова уже во второй раз обжаловали апелляционный приговор Мосгорсуда, который при повторном рассмотрении приговорил его к полутора годам колонии вместо четырёх. Как прошло заседание и что будет дальше с делом Котова — в материале NEWS.ru.

В этот раз на рассмотрение кассационной жалобы явились не 12, а девять адвокатов. Однако, как пояснил NEWS.ru один из защитников Александр Пиховкин, это не значит, что они вышли из дела: их жалобы были зачитаны в суде, а сами они не смогли присутствовать из-за занятости в других процессах или из-за того, что находились в другом регионе.

Девять адвокатов выступили, поддерживая доводы своих кассационных жалоб. Все они просили отменить приговор и оправдать Котова.

Артем Геодакян/ТАСС

Адвокат Мария Эйсмонт, которая в первое время была единственным защитником активиста, в своём выступлении процитировала приговор Мосгорсуда. Суд сказал, что ЕСПЧ признаёт право на пресечение насилия на массовых акциях. Аргументируя своё решение, суд привёл в пример решение Европейского суда «Тараненко против России».

Я изучила дело Тараненко — там девушка-нацболка вместе с соратниками забаррикадировалась в здании Администрации президента. И суд посчитал, что и она не заслуживает наказания в колонии. Суд считает, что мы не посмотрим источники? — сказала Эйсмонт.

Сам подсудимый, выступая с последним словом, отметил, что ни в одном государстве нет наказания за участие в мирных акциях.

Я поддерживаю, что говорят мои адвокаты. Уже в который раз я сижу в зале суда и пытаюсь доказать свою невиновность. Ни в одном государстве нет наказания за участие в мирных акциях. Я — не исключение, я считаю себя политическим заключенным. И сколько же я встречал политзаключенных! Каждый из них надеется на справедливое и беспристрастное рассмотрение дела. Я не питаю иллюзий и считаю, что суды встроены во властную вертикаль. Думаю, решение по моему делу не произведет громкого эффекта, но большие дела начинаются с маленьких. Прошу суд руководствоваться совестью, — цитирует слова Котова «МБХ-Медиа».

Заседание длилось меньше двух часов, коллегия судей находилась в совещательной комнате около получаса. В итоге решение Мосгорсуда было оставлено без изменения, жалобы адвокатов — без удовлетворения.

Адвокат Пиховкин говорит, защитники Константина предусматривали возможность такого решения. Он отмечает, что считает приговор Котову судебной ошибкой.

Этому делу придаётся излишняя политизированность. Есть некая политическая задача, которая решается этим уголовным делом. Александр Пиховкин адвокат адвокат

Он добавил, что команда адвокатов «воспользуется всеми возможностями, чтобы отменить приговор на национальном уровне». Поэтому после того, как решение Второго кассационного суда окажется на руках у защитников, они намерены подать надзорную жалобу в Верховный суд. Параллельно с этим, надеется адвокат, рассматривать жалобы начнёт ЕСПЧ.

ЕСПЧ зарегистрировал шесть жалоб, поданных в интересах Котова. Четыре — по вошедшим в уголовное дело эпизодам привлечения Котова к административной ответственности за участие в мирных собраниях, две остальные — по ночному обыску у него дома 13 августа 2019 года по его аресту, — пояснил он.

По подсчётам адвокатов, Котов, в соответствии с новым сроком, должен освободиться из колонии в середине декабря 2020 года. Пиховкин говорит, что он и его коллеги используют все возможные варианты, чтобы как можно скорее освободить активиста из заключения, в том числе планируют подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Максим Блинов/РИА Новости

Тверской суд 5 сентября 2019 года признал Котова виновным и приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима, 14 октября того же года Мосгорсуд оставил это решение в силе. Адвокаты не ограничились апелляционной инстанцией и отправили жалобу во Второй кассационный суд.

В январе 2020 года президент Владимир Путин поручил проверить законность и обоснованность приговора в отношении Котова, и «при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования». Вскоре Генпрокуратура обратилась в кассационный суд, требуя смягчить приговор активисту и снизить наказание с четырёх лет до одного года лишения свободы. В марте 2020 Второй кассационный суд постановил вернуть дело на новое апелляционное рассмотрение, спустя полтора месяца Мосгорсуд смягчил приговор Котову до полутора лет лишения свободы. Адвокаты вновь не согласились с обвинительным решением и во второй раз обратились в кассационную инстанцию.

Молодого человека осудили по статье 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга), известной как «дадинская». До этого момента единственным осуждённым по этой статье был Ильдар Дадин. Позже Верховный суд отменил приговор.

Котова задержали 10 августа 2019 года в разгар протестных митингов за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, но позже отпустили. В ночь на 13 августа у него прошёл обыск, затем он был допрошен в СК.

Следствие утверждало, что обвиняемый более двух раз за полгода нарушил порядок на публичных акциях и митингах. Расследование по его делу завершилось в рекордные сроки — за два с половиной дня, судебные слушания также длились всего два дня.