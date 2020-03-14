Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Картинную галерею при Оксфордском университете ограбили 14 марта. Злоумышленники вынесли три картины XVI и XVII веков стоимостью до нескольких миллионов фунтов.

Похищены картины «Солдат верхом на лошади» Антониса ван Дейка, «Скалистое побережье» Сальватора Розы и «Пьющий мальчик» Аннибеле Каррачи, написанная около 1580 года.

Картины, которые были украдены, представляют большую ценность, — цитирует РИА Новости полицейского инспектора Джона Кэппса.

Галерея Крайстчёрча закрылась на время расследования.

Как писал NEWS.ru, в феврале произошло ограбление галереи Couleur в Стокгольме, откуда похитили более десяти скульптур художника Сальвадора Дали.

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