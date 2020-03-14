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Полиция проводит проверку по факту происшествия в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве, расположенного на Арбате.

Как сообщает РЕН ТВ, сотрудник Росгвардии, охранявший здание, выстрелил в стекло комнаты охраны. Пострадавших в результате инцидента нет, причина поступка силовика выясняется. Стрелявший мог быть пьян. Telegram-канал «112» приводит имя...