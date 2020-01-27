https://static.news.ru/photo/2fea679c-4114-11ea-af50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каршеринговый автомобиль «Лада» снёс шлагбаум и врезался в здание столичной полиции на Петровке. Видеозапись инцидента распространил РЕН ТВ.

По информации телеканала, автомобиль врезался в управление делопроизводства и режима МВД по городу Москве. Перед столкновением из машины выпрыгнули трое мужчин, которые скрылись с места происшествия.

Брошенную «Ладу» обследовали кинологи и сапёры. Полиция выясняет, кем были водитель и пассажиры автомобиля.

Как писал NEWS.ru, полиция Санкт-Петербурга перехватила каршеринговое авто с трупом в багажнике.