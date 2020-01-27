Каршеринговый автомобиль «Лада» снёс шлагбаум и врезался в здание столичной полиции на Петровке. Видеозапись инцидента
По информации телеканала, автомобиль врезался в управление делопроизводства и режима МВД по городу Москве. Перед столкновением из машины выпрыгнули трое мужчин, которые скрылись с места происшествия.
Брошенную «Ладу» обследовали кинологи и сапёры. Полиция выясняет, кем были водитель и пассажиры автомобиля.
Как писал NEWS.ru, полиция Санкт-Петербурга перехватила каршеринговое авто с трупом в багажнике.
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