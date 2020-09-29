Карельскому историку Дмитриеву увеличили приговор почти на 10 лет

https://static.news.ru/photo/7c370748-0263-11eb-b8c3-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дмитриев Фото: memohrc.org

Главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву увеличили приговор почти на 10 лет по делу о растлении приёмной дочери. Историку вменили статью о насильственных действиях сексуального характера (части 3, 4 статьи 132 УК).

22 июля городской суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 3,5 года колонии. Учитывая время, проведённое в СИЗО, историк должен был выйти на свободу в сентябре. Этот приговор был обжалован.

Сегодня Верховный суд Карелии изменил решение нижестоящей инстанции, назначив Дмитриеву в качестве наказания 13 лет лишения свободы по 132 статье УК. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката приёмной дочери Дмитриева Игоря Перова. По остальным статьям (изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия), по которым суд первой инстанции оправдал историка, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд. Весь процесс проходил в закрытом режиме.

Уголовные дела против историка возбудили ещё в 2016 году. Тогда у него в компьютере сыщики нашли фотографии обнажённой несовершеннолетней дочки. Сам Дмитриев объяснял это тем, что делал снимки для контроля за состоянием и развитием ребёнка.

Тогда же ему вменяли статью о незаконном хранении оружия из-за обнаруженного в доме куска ствола от старого охотничьего ружья. В 2018 году Дмитриева оправдали по делу о «голых снимках». Однако ему назначили 2,5 года ограничения свободы по статье об оружии. Через несколько месяцев Верховный суд Карелии оправдательный приговор отменил.

Дело о растлении начали расследовать заново. Так в материалах появилась новая уголовная статья — 132. По версии следствия, Дмитриев совершил насильственные действия сексуального характера, касавшись промежности восьмилетней девочки. Подсудимый объяснял, что таким образом он проверял сухость белья, так как дочь страдала недержанием мочи (медицинские выписки это подтверждают), сообщала «Новая газета».

Юрий Дмитриев — известный правозащитник и исследователь сталинских репрессий. Именно он занимался раскопками захоронений жертв Большого террора и основал на месте расстрела более девяти тысяч человек мемориальный комплекс «Сандармох». Дмитриев считает, что его уголовное дело связано с деятельностью по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.

Ранее NEWS.ru писал, что в мае народная артистка СССР Инна Чурикова написала личное поручительство за Дмитриева, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может обращать внимание на взаимодействие общественных организаций с органами правопорядка. Так он ответил на вопрос о позиции по преследованию центра «Мемориал».