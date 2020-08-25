Капитаны катеров требовали с туристов деньги во время эвакуации из «Утриша»

Во время эвакуации из заповедника «Утриш», где начался природный пожар, капитаны катеров требовали с туристов деньги, следует из сообщения ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как
Пожар в заповеднике начался в минувший понедельник, 24 августа. В целом эвакуации подверглась почти тысяча человек. Площадь очага возгорания составляет порядка двух-трёх га, пройденную огнём территорию оценивают в 130 га. К тушению были привлечены 49 человек и 10 единиц техники.
Ранее специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» ликвидировали в Красноярском крае лесной пожар в заповеднике «Тунгусский», куда более 100 лет назад упал метеорит. По поручению руководства Минприроды России на тушение пожара были направлены 80 специалистов «Авиалесоохраны», писал NEWS.ru.
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