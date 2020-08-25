Капитаны катеров требовали с туристов деньги во время эвакуации из «Утриша»

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Во время эвакуации из заповедника «Утриш», где начался природный пожар, капитаны катеров требовали с туристов деньги, следует из сообщения ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как уточняет издание «Подъём» со ссылкой на представителя краевого ведомства, уже установлен один житель Анапы, который платно перевозил туристов на судах, участвовавших в спасательных мероприятиях. В отношении него организована проверка по статье о незаконном предпринимательстве.

Пожар в заповеднике начался в минувший понедельник, 24 августа. В целом эвакуации подверглась почти тысяча человек. Площадь очага возгорания составляет порядка двух-трёх га, пройденную огнём территорию оценивают в 130 га. К тушению были привлечены 49 человек и 10 единиц техники.

Ранее специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» ликвидировали в Красноярском крае лесной пожар в заповеднике «Тунгусский», куда более 100 лет назад упал метеорит. По поручению руководства Минприроды России на тушение пожара были направлены 80 специалистов «Авиалесоохраны», писал NEWS.ru.