Капитана ФСБ нашли с простреленной головой в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/0791d75a-6461-11eb-9daa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Капитана Федеральной службы безопасности обнаружили с огнестрельным ранением в голову в частном доме в Московской области. Инцидент произошёл в деревне Оболдино, рассказал источник в правоохранительных органах.

Согласно словам источника, в полицию поступило сообщение некоего мужчины об обнаружении тела с ранением в одном из частных домов в коттеджном посёлке Заповедник. В ночь на 30 января опрошенный вместе с приятелем, будучи пьяным, стрелял из травматического пистолета.

В один момент, отвернувшись, он услышал очередной выстрел, а когда повернулся, увидел своего приятеля лежащим с ранением в голову, — приводит его слова ТАСС.

Погибшим оказался 36-летний капитан ФСБ. Назначена следственная проверка. С места происшествия были изъяты два огнестрельных пистолета, а также служебное удостоверение погибшего.

Следователи также назначили проведение ряда экспертиз. По их результатам будет приниматься процессуальное решение.

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