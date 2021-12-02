Капитан судна в Архангельске приказал экипажу выкинуть полицейских за борт

Капитана судна «Совена» обвинили в насилии против полицейских, которых он приказал выкинуть за борт во время стоянки в порту Архангельска. Правоохранители восприняли угрозу реально и вызвали для подкрепления сотрудников ФСБ. Сообщается, что перед этим капитан всю ночь употреблял спиртное. После задержания он признал свою вину, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР РФ.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего капитана морского судна «Совена». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно прибыло в порт после пятимесячного рейса в ноябре. После этого капитан «Совены» отправился в увеселительные заведения, где пробыл до утра. По возвращении обратно его не пустили сотрудники портового контроля, из-за чего произошёл конфликт. Для разбирательства на судно прибыли сотрудники полиции. Однако, капитан подал команду «Тревога» и «Выкинуть сотрудников полиции за борт судна». Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством приказ капитана судна является обязательным к исполнению для всех членов экипажа, находящихся на борту. Тем не менее завершить задуманное капитану не позволили прибывшие сотрудники регионального управления ФСБ.

Вину капитан судна признал, в содеянном раскаялся, объяснив своё поведение эмоциональным состоянием, вызванным продолжительным нахождением в морском рейсе.

Ранее в датском порту Скаген задержали научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Иоффе». Оно принадлежит Институту океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук. Известно, что судно было задержано по иску канадской компании One Ocean Expeditions Ltd. Претензии связаны с предыдущей коммерческой деятельностью корабля.