https://static.news.ru/photo/26e9f91e-d7a6-11e9-88bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧП Нижний Тагил/vk.com

Авария с участием сотрудницы правоохранительных органов произошла в Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых, капитан полиции наехала на мужчину 1977 года рождения, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги. В результате он получил серьёзные травмы и умер до приезда врачей.

Представитель полиции также отметил, что женщина ехала на работу, а на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. После ДТП сотрудницу проверили на наличие алкоголя в крови. Результат оказался отрицательным.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, передаёт URA.RU .

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