Капитан парома подаст иск за клевету из-за видео, где он якобы пьяный

Капитан судна «Босфор Восточный» Юрий Хохлов заявил, что собирается подать иск на пассажира, выложившего видео, на котором он был якобы пьян, передаёт Telegram-канал SHOT. Хохлов утверждает, что был трезв. На видео же он сам заявляет, что «выпивший». Ранее судно с пассажирами на борту потеряло ход по пути из Владивостока на остров Попова.

Меня проверили в лаборатории, <....> взяли анализы на наркотики и на спиртное. Всё отрицательно. Ну, а он хотел, видимо, славы, лайков больше. Ну, вот сейчас мы готовим встречный иск на него за клевету, — прокомментировал ситуацию капитан.

Ранее в Сети появилось видео, на котором пассажир пытается выяснить, почему заглох паром. В ответ капитан просит, чтобы ему не мешали и пытается прогнать его. На вопрос, пьяный ли он, Хохлов несколько раз отвечает утвердительно.

Позже он признался , что назвался пьяным, чтобы пассажир отстал от него.

Инцидент с паромом «Босфор Восточный» произошёл накануне вечером в проливе Старка близ Владивостока. Судно с 47 пассажирами на борту потеряло ход из-за заглохшего двигателя. Неполадки удалось устранить только спустя четыре часа. Причиной остановки стало замёрзшее топливо. Сейчас в ситуации разбирается Приморская транспортная прокуратура.