Канадская фирма требует за «Академика Иоффе» $6,22 млн

Сумма иска канадской фирмы Ocean Expedition за научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» составляет 40 млн датских крон, или $6,22 млн. Компания обосновывает свой иск тем, что в 2018 году судно село на мель и несколько часов находилось в таком положении, сообщает агентство Ritzaus Bureau.

После происшествия фирме пришлось прервать начавшийся круиз и отменить все остальные. Компания считает, что инцидент произошёл по вине экипажа, который, в частности, не изучил должным образом морские карты. До этого канадская сторона подала иск на владельца судна, но не смогла взыскать с него требуемую сумму. Сейчас на российский корабль наложен обеспечительный арест, который, возможно, поможет фирме добиться возмещения убытков.

Обеспечительный арест на судно уже пытались наложить в Португалии, но корабль отбыл до объявления судебного решения. Теперь же суд решил действовать без уведомления российской стороны. В ответ на эти действия капитан «Академика Иоффе» выразил протест, указав, что судно предназначено для сугубо научных исследований, а на его борту находятся только члены экипажа и учёные. Капитан добавил, что ему известно о происшествии, когда судно село на мель, но он считал инцидент исчерпанным.

«Академик Иоффе» по решению суда будет оставаться в Дании до тех пор, пока его владелец не предоставит обеспечение по иску. Судно располагает запасами еды, воды и топлива на 60 дней.

Ранее морской биолог Дмитрий Борисов, оказавшийся узником корабля «Академик Иоффе», задержанного в Дании, опубликовал серию снимков с судна. Корабль стоит на рейде в порту Скаген и ждёт урегулирования бюрократических проблем.