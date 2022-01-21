В Петербурге покупатель разбил продавцу голову за просьбу надеть маску

В Санкт-Петербурге агрессивный посетитель супермаркета разбил о голову кассира банку сметаны, сообщает «КП-Петербург». До этого у них произошёл конфликт из-за просьбы продавца надеть маску. Нападавший успел скрыться. Продавец получил ссадины, ему вызвали скорую.

Сначала мужчина нецензурно выразился в сторону меня, а потом мне в голову прилетела банка 400-грамовой сметаны. Отгул у работодателя не стал просить. Всё неплохо сейчас, только голова ноет немного, — рассказал изданию пострадавший.

Он добавил, что уже написал заявление в полицию.

Инцидент произошёл в магазине на Ярославском проспекте. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что после короткого разговора мужчина со всей силы разбивает о голову кассира тяжёлую банку.

Ранее балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолёте, прилетевшем в московский аэропорт Шереметьево из Мальдивской Республики. Причиной стало нежелание артистки надевать маску. Для урегулирования инцидента экипажу пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Сама Волочкова намерена подать в суд на бортпроводника «Аэрофлота». По мнению балерины и её спутника, сотрудник намеренно провоцировал конфликт.