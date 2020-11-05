Камера сняла момент ДТП на остановке в Москве

https://static.news.ru/photo/ae9d72fe-1f59-11eb-8d8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТИПИЧНАЯ МОСКВА/vk.com

Департамент транспорта Москвы опубликовал момент аварии на остановке в столице.

За автомобилем числится четыре оплаченных штрафа: один штраф — за превышение скорости на 20–40 км/ч, три штрафа — за пересечение сплошной линии.

Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в центре Москвы 5 ноября 2020 года. Пострадали, по предварительной информации, четыре человека — две женщины и двое детей.

ДТП произошло на Садовом кольце рядом со станцией метро «Маяковская». До аварии машина находилась в пробке, после чего начала выезжать из дорожного затора.

Также 5 ноября в центре столицы перевернулся полицейский микроавтобус. В результате две полосы перекрыты для движения транспорта. По данным пресс-службы столичного ГУ МВД, полицейский микроавтобус опрокинулся в результате столкновения с легковушкой Renault. По предварительной информации, пострадавших нет, писал NEWS.ru.