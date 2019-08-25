https://static.news.ru/photo/92e4353a-c74d-11e9-b53c-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Артамонов Фото: kremlin.ru

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов высказал сожаление о том, что в России действует мораторий на смертную казнь. Заявление он сделал после новостей об убийстве наркоманом ветерана Великой Отечественной войны.

Анатолий Дмитриевич подтвердил, что это его позиция. Обращаю ваше внимание, он не говорит о возвращении смертной казни. Он говорит о том, что люди, совершающие такие преступления, заслуживают максимально возможного наказания, — сказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ирина Плаксина.

Житель Малоярославца проник в дом 91-летнего мужчины, чтобы добыть денег. Хозяин жилища был в это время внутри. Преступник нанёс пожилому человеку не менее 10 ударов по голове и телу, в результате чего тот скончался. По подозрению в преступлении полиция задержала молодого человека, страдающего наркотической зависимостью.

Ранее News.ru писал, что Евросоюз раскритиковал федеральные власти США за прекращение моратория на смертную казнь. Он продержался 16 лет. Однако с декабря 2019 года высшую меру наказания вновь хотят приводить в исполнение. Согласно заявлению американского Минюста, её применят к пятерым убийцам.