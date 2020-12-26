Спасённые рыбаки с судна «Онега» подтвердили гибель товарища

https://static.news.ru/photo/314cdaf6-48da-11eb-9f6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ/РИА Новости

По меньшей мере один человек погиб в результате крушения рыболовецкого судна «Онега» в Архангельской области. Об этом рассказали спасённые рыбаки.

Один член экипажа, со слов спасенных, погиб, тело унесло в море. Остальных они потеряли из вида при затоплении судна, — пояснил «Интерфаксу» информированный источник.

Собеседник агентства добавил, что катастрофа произошла в сильный шторм, судно затонуло стремительно, поэтому экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами. По его словам, рыбаков «буквально смыло с палубы в море».

О крушении «Онеги» стало известно утром 28 декабря. Судно затонуло вблизи Новой Земли. На его борту находились 19 человек. Из них спасены двое.

При этом, по некоторым данным, 17 членов экипажа судна, затонувшего в Баренцевом море, погибли.

Как писал NEWS.ru, в Вологодской области в начале лета нашли тела пяти рыбаков, пропавших полутора месяцами ранее. Последний раз их видели выходящими на моторной лодке в Белое озеро в сильный ветер. Два тела были найдены около города Белозерска, в 40 км от предполагаемого места крушения судна, ещё два — в фарватере Белого озера в районе второго буя, последний — также в озере. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».