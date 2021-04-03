Как минимум 55 человек стали жертвами паводков и оползней в Индонезии

https://static.news.ru/photo/bff40814-95cf-11eb-9998-96000091f725_660.jpg Фото: Reuters

На индонезийскую провинцию Восточная Нуса-Тенгара в воскресенье, 4 апреля, обрушились паводки и оползни. Жертвами стихийного бедствия стали не менее 55 человек.

Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий, пропали без вести также 40 человек. Наибольшее количество жертв было зафиксировано в районе Флорес Тимур — 44 человека, ещё 11 погибших оказалось на острове Лембата. При этом пока ещё нет информации о пострадавших на острове Алор, так что число жертв может увеличиться.

Стихия затронула жилые постройки — сообщается о частичном разрушении 334 домов. Сотни людей были вынуждены покинуть свои жилища. Доступ спасателей и представителей экстренных служб к пострадавшим районам был ограничен из-за размытых дорог.

От своего имени и от имени народа Индонезии я выражаю глубокую скорбь по погибшим из-за стихии, — написал в Twitter президент страны Джоко Видодо.

Saya telah mendapatkan laporan dari Kepala BNPB tentang adanya bencana banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.



Atas nama pribadi dan rakyat Indonesia, saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut. pic.twitter.com/HNYvx9KpWk — Joko Widodo (@jokowi) April 5, 2021

Он добавил, что поручил главам профильных ведомств и экстренных служб организовать срочную эвакуацию граждан из пострадавших районов. Также он призвал принять все необходимые меры для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории Индонезии произошло столкновение рыболовецкой лодки и сухогруза. В результате происшествия пропали 17 человек.