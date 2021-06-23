Кафе загорелось недалеко от Измайловского кремля в Москве

Двухэтажное деревянное кафе загорелось недалеко от территории Измайловского кремля на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.
По имеющимся данным, площадь пожара
Позже было объявлено о ликвидации пожара.
Измайловский кремль — музейно-развлекательный комплекс, стилизованный под русское зодчество. Построен в 1998–2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Комплекс состоит из восьми музеев и выставочных площадок.
Ранее сообщалось, что пожар охватил склад на юге Москвы на площади 600 квадратных метров.