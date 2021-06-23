16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Кафе загорелось недалеко от Измайловского кремля в Москве

04:11, 24 июня 2021
Фото: mchs__russia/vk.com

Двухэтажное деревянное кафе загорелось недалеко от территории Измайловского кремля на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

По имеющимся данным, площадь пожара составляет 30 квадратных метров. В настоящее время огонь удалось локализовать. Информации о пострадавших не поступало.

Позже было объявлено о ликвидации пожара.

Измайловский кремль — музейно-развлекательный комплекс, стилизованный под русское зодчество. Построен в 1998–2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Комплекс состоит из восьми музеев и выставочных площадок.

Ранее сообщалось, что пожар охватил склад на юге Москвы на площади 600 квадратных метров.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео