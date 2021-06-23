Кафе загорелось недалеко от Измайловского кремля в Москве

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Пожар охватил склад на юге Москвы на площади 600 квадратных метров. Как сообщает РЕН ТВ, возгорание произошло на улице Промышленной, 11а, на втором этаже трёхэтажного здания. Телеканал публикует кадры с места ЧП.

Наблюдается открытое горение. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что огонь перекинулся со второго на третий этаж. В данный момент огонь перешёл со второго на третий этаж,...