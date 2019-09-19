Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что пожарные пытаются потушить пожар, который возник вечером в правом крыле грозненского торгово-развлекательного комплекса «Гранд Парк».
На место происшествия немедленно направлены бригады ГУ МЧС по ЧР. Оперативно произведена эвакуация персонала и посетителей, — написал глава республики в своём Telegram-канале.
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Ранее News.ru писал, что при пожаре в Ангарске были эвакуированы пятеро человек, в том числе трое детей, всем им понадобилась медицинская помощь. Огонь удалось потушить на площади 90 кв. м.