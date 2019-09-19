https://static.news.ru/photo/7eca77d4-db0d-11e9-9b2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/typical__grozny

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что пожарные пытаются потушить пожар, который возник вечером в правом крыле грозненского торгово-развлекательного комплекса «Гранд Парк».

На место происшествия немедленно направлены бригады ГУ МЧС по ЧР. Оперативно произведена эвакуация персонала и посетителей, — написал глава республики в своём Telegram-канале.

По данным ТАСС , площадь пожара в ТЦ увеличилась вдвое и составляет 300 кв. метров. Приняты меры по локализации и тушению пожара. Работают 12 расчётов.

Ранее News.ru писал, что при пожаре в Ангарске были эвакуированы пятеро человек, в том числе трое детей, всем им понадобилась медицинская помощь. Огонь удалось потушить на площади 90 кв. м.