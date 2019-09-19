https://static.news.ru/photo/29518450-db12-11e9-a0d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что пожарным удалось потушить пожар, который возник вечером в правом крыле грозненского торгово-развлекательного комплекса «Гранд Парк».

Пожар потушен, — написал глава республики в своём Telegram-канале.

Огнём было охвачено 700 кв. метров. В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания выясняются, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, источник в правоохранительных органах раскрыл личности жертв пожара, произошедшего 15 сентября в Красноярске. По словам человека, знакомого с материалами возбуждённого по факту пожара уголовного дела, в огне погибли прокурор города Лесосибирска 35-летний Василий Федорцов, члены его семьи и семьи его сестры.