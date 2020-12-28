Кадыров назвал напавших на полицейских в Грозном «сопляками» без совести

https://static.news.ru/photo/f7b2957a-4923-11eb-b04b-fa163e074e61_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал «сопляками» без идеи и совести боевиков, которые напали на сотрудников полиции в центре Грозного.

Слова руководителя региона попали на видео, которое он опубликовал в Telegram-канале 28 декабря.

Также Рамзан Кадыров отметил, что устроившие атаку, вероятно, никогда «не видели войны».

Ранее глава Чечни сообщил, что напавшие на сотрудников ППС в Грозном двое террористов пытались отобрать у них оружие. Преступники были вооружены ножами. Их личности уже установлены. Это два брата, уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в республику и работали в одной из пекарен. Один из боевиков был ликвидирован ответным огнём.

При нападении погиб один полицейский, ещё один сотрудник был госпитализирован. В настоящее время его состояние стабильное. Рамзан Кадыров выразил соболезнования семье, родным и близким погибшего сотрудника полиции.

Следователи СК РФ по Чеченской Республике возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после нападения боевиков в центре Грозного, писал NEWS.ru.