Кадеты в Нижнем Новгороде получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы

Воспитанники кадетской школы в Нижнем Новгороде получили ожоги глаз из-за работавшей кварцевой лампы. СМИ сообщают, что пострадали от 12 до 17 кадетов, но в целом их состояние опасений не вызывает. По факту инцидента организована прокурорская проверка, сообщается на сайте местной прокуратуры.

Прокурору Ленинского района Нижнего Новгорода предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. Как уточнил «Интерфаксу» представитель прокуратуры, к медикам обратились кадеты из старшего класса, пожаловавшиеся на проблемы с глазами. Точное число детей уточняется. Родители пострадавших заявили местным СМИ, что кадеты получили ожоги глаз, так как работники учреждения якобы забыли выключить кварцевую лампу.

В Министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили, что офтальмологи осмотрели 17 учащихся кадетской школы. Их состояние не вызывает опасений и не требует госпитализации. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что ожоги слизистых глаз получили 12 кадетов, инцидент произошел 7 сентября. По данному факту проводится доследственная проверка. Местное Министерство образования, науки и молодежной политики также сообщило о служебном расследовании по факту произошедшего.

Ранее воспитанники детского сада на Урале получили ожоги, просидев несколько часов под включённой кварцевой лампой. Десятки детей, придя домой, пожаловались на сильную резь в глазах, жар, покрасневшую кожу на открытых участках тела. Как выяснилось, дети пострадали по вине воспитателя. Она перепутала выключатели и вместе с обычной лампой включила кварцевую.