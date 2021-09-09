Кадеты в Нижнем Новгороде получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы

Воспитанники кадетской школы в Нижнем Новгороде получили ожоги глаз из-за работавшей кварцевой лампы. СМИ сообщают, что пострадали от 12 до 17 кадетов, но в целом их состояние опасений не вызывает. По факту инцидента организована прокурорская проверка, сообщается на сайте местной прокуратуры.
Прокурору Ленинского района Нижнего Новгорода
В Министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили, что офтальмологи осмотрели 17 учащихся кадетской школы. Их состояние не вызывает опасений и не требует госпитализации. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что ожоги слизистых глаз получили 12 кадетов, инцидент произошел 7 сентября. По данному факту
Ранее воспитанники детского сада на Урале получили ожоги, просидев несколько часов под включённой кварцевой лампой. Десятки детей, придя домой, пожаловались на сильную резь в глазах, жар, покрасневшую кожу на открытых участках тела. Как выяснилось, дети пострадали по вине воспитателя. Она перепутала выключатели и вместе с обычной лампой включила кварцевую.