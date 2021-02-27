К взрыву в Нижнем Новгороде мог привести прорыв трубы газопровода

https://static.news.ru/photo/942efcae-78f9-11eb-a908-96000091f725_660.jpg Фото: 52mchsgov/vk.com

Причиной взрыва в пристройке многоквартирного дома в Нижнем Новгороде могла стать утечка газа из расположенного поблизости газопровода. Об этом заявили в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора.

В ведомстве пояснили, что газопровод, эксплуатируемый ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», проходит в пределах 50-метровой зоны от дома, где произошёл взрыв. После завершения спасательных работ было обнаружено разрушение его трубы.

Комиссия, сформированная управлением Ростехнадзора для расследования причин аварии, приоритетно проверяет версию о возгорании газа после разгерметизации трубы, сообщается на сайте ведомства.

Взрыв в одном из жилых домов в Нижнем Новгороде прогремел утром 26 февраля. ЧП произошло в суши-баре. В результате помещение было разрушено, кроме того, взрывная волна повредила несколько припаркованных поблизости автомобилей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Пострадали пять человек, трое из которых были госпитализированы. К настоящему времени двое отправлены на амбулаторное лечение. В больнице остаётся извлечённая из-под завалов женщина, которая получила ожоги 35% тела и ушибы. В областном Минздраве рассказали, что полученные пострадавшей травмы не представляют угрозы для её жизни, писал NEWS.ru.