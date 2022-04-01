К тушению горящей нефтебазы в Белгороде привлекли пожарный поезд

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Белгородской области заявили NEWS.ru, что ведомство наращивает силы и средства для тушения пожара на нефтебазе в столице региона — на месте происшествия работают свыше 170 человек и 50 единиц техники, в том числе спецпоезд. Ранее сообщалось о примерно 100 огнеборцах и 30 единицах техники.

На месте пожара в Белгороде проводится наращивание сил и средств. На данный момент [работают] более 170 человек и 50 единиц техники. Силами администрации города проводится эвакуация жителей соседних улиц. Привлечён пожарный поезд, он осуществляет перекачку воды в пожарные автоцистерны, — говорится в сообщении.

О пожаре утром 1 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что на место происшествия выехали все экстренные службы города. Принимаются меры по ликвидации возгорания. Руководитель региона также заявил, что пожар начался в результате авиаудара двух вертолётов ВВС Украины, зашедших на территорию РФ.

Кроме того, Гладков заявил, что дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не ожидается. По его словам, власти меняют логистические цепочки для АЗС, бензина хватит как минимум на 15–18 дней.