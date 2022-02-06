Криминалисты СК подключились к поискам пропавшего экс-замминистра юстиции

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Неизвестный украл из Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве баян и бандонеон стоимостью более 1,2 млн рублей. Злоумышленника разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Музыкальные инструменты были похищены не позднее 14 января, пишет ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Неизвестный похитил баян марки «Юпитер 1-Д» стоимостью более 51 тысячи рублей и бандонеон марки Scandallini стоимостью 1,2 млн рублей, после чего с места преступления скрылся, — сказал собеседник. Он уточнил,...