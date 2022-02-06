Криминалисты СК подключились к поискам пропавшего экс-замминистра юстиции
Криминалисты СК подключились к поискам пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
12:54, 06 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ подключились к поискам пропавшего в Подмосковье бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, сообщает пресс-служба ведомства. На реке, где продолжают работать сотрудники экстренных служб и следователи, обнаружен разлом льда, площадь которого примерно соответствует размерам квадроцикла, на котором уехал кататься экс-чиновник.
Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата СК России подключиться к поисковым мероприятиям и выяснению всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на вооружении у криминалистов имеется высокотехнологичная техника, которая позволяет вести поиск пропавших людей в самых сложных условиях.
По последним данным, в Подмосковье нашли квадроцикл Ялунина. При этом поиски самого экс-чиновника продолжаются. По одной из версий, он мог провалиться под лёд на реке. Сообщение о его исчезновении поступило в экстренные службы в 00:15 6 февраля. Известно, что у него не было с собой телефона, он уехал в сторону церкви в районе села Козино.