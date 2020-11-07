Прокуратура раскрыла подробности двойного убийства в Солнечногорске

https://static.news.ru/photo/784fc438-2196-11eb-97a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поздним вечером 7 ноября в подмосковной деревне Клушино были убиты две женщины, также ранен ребёнок. Расследование этого дела взяла на особый контроль прокуратура Московской области.

И. о. прокурора региона Андрей Ганцев и солнечногорский городской прокурор Артём Шишов выезжали на место происшествия. Следствие считает, что мигрант, делавший ремонт в доме убитых, причастен к преступлению. Его личность установлена.

По предварительным данным следствия, к совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших. <...> В связи с произошедшим прокуратура области поручила Солнечногорской городской прокуратуре провести проверку на предмет исполнения миграционного законодательства, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что получивший ранения ребёнок находится под контролем врачей. Он доставлен в одну из больниц Зеленограда.