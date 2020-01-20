https://static.news.ru/photo/3863382a-3b94-11ea-9e99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Godnik/moodboard/Global Look Press

На территории Сочи в автобусе 59-летний злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Сотрудники пресс-службы СУ СК по Краснодарскому краю сообщили журналистам, что преступление было совершено 7 января.

Следствие не раскрывает номер автобуса и маршрут следования по городу. Также не уточняется, присутствовали ли в момент надругательства над ребёнком в салоне другие пассажиры.

Педофил был объявлен в розыск сразу же после совершения преступления. В скором времени его поймали, на данный момент извращенец находится под стражей.

По делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершённого преступления, — приводит «Sochi.com» сообщение пресс-службы краевого СУ СК.

Как ранее писал NEWS.ru, СК заподозрил детского тренера из города Светлогорска в сексуальном насилии над воспитанниками: трёх мальчиков педагог изнасиловал, трижды дети стали жертвами других его развратных действий.