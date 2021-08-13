Известный российский лётчик погиб при крушении Бе-200 в Турции

Известный российский лётчик Евгений Кузнецов погиб при крушении самолёта-амфибии Бе-200 в Турции. Именно он стал главным героем фильма «Форсаж. Возвращение», сообщила ТАСС главный режиссер дирекции документального кино АО «Первый канал», создательница фильма Наталья Гусева.

Да, он погиб. Это подтвердили и его родные, — подтвердила Гусева.

Самолёт-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России разбился на юге-востоке Турции. На его борту находились пять российских военных и трое граждан Турции, которые указывали россиянам очаги возгорания.

Российски военные по поручению президента Путина представлены к государственным наградам посмертно.

Документальный фильм «Форсаж. Возвращение» снимался в 2016 году. Это была картина о российских лётчиках, чей полк вместе с Крымом после распада СССР отошел Украине. Часть съемок проходила в Мурманской области. Кузнецов участвовал в испытаниях самолёта Бе-200, в том числе, в условиях Арктики.

Ранее сообщалось, что до катастрофы в Турции самолёт Бе-200 ни разу не терпел крушения, оставаясь в высшей степени надёжным судном.