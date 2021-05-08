Известный радиоведущий умер после травмы на строительной базе

https://static.news.ru/photo/df2b35ea-b0c8-11eb-ac60-96000091f725_660.jpg Максим Рогачев Фото: bird_man/vk.com

В Волгограде скончался известный ведущий радиостанции «Европа Плюс» Максим Рогачёв. Не так давно на строительной базе он получил серьёзные травмы, из-за чего местные врачи несколько недель боролись за его жизнь. Мужчина даже приходил в сознание, однако 9 мая он скончался, пишет портал «Волгоград Онлайн».

На прошлой неделе у Максима была остановка сердца, но сердце удалось завести. Несмотря на усилия врачей, сегодня Максима не стало, нам позвонили около 11:30, — рассказали родные радиоведущего.

Инцидент с Рогачёвым произошёл 20 апреля. На строительной базе на мужчину упал производственный станок, нанёсший ему серьёзные травмы лица. Радиоведущего доставили в больницу, где в течение 13 часов оперировали. После его погрузили в медикаментозную кому.

Родные Рогачёва искали для него доноров. Тем не менее, несмотря на все усилия медиков и неравнодушных людей, радиоведущий скончался.

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