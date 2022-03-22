Физик-экспериментатор Константин Кешишев покончил с собой

Советский и российский физик-экспериментатор, член-корреспондент РАН и лауреат Ленинской премии Константин Кешишев покончил с собой в Москве, об этом сообщает «Mосковский комсомолец». По данным издания, тело 76-летнего учёного было обнаружено днём 21 марта возле дома, где он жил на Новочерёмушкинской улице.

Уточняется, что ученый сильно переживал из-за смерти жены, которая ушла из жизни в феврале. У погибшего остались двое сыновей, — говорится в сообщении.

Константин Кешишев — доктор физических наук, почти всю профессиональную карьеру проработал в институте физических проблем. В 1986 году он стал обладателем Ленинской премии за работу «Туннельный перенос вещества и квантовая кристаллизация».

11 декабря 2021 скончался известный российский сексолог, доктор медицинских наук Лев Щеглов. Он умер от коронавируса в Санкт-Петербурге.

Щеглову, который был врачом-сексологом, психотерапевтом, врачом высшей квалификационной категории, было 74 года. С начала 1980-х годов он популяризировал сексуальное просвещение, был участником популярных телепрограмм «Адамово яблоко», «Синие страницы», «Спросите у доктора Щеглова».