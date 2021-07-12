Известный блогер-автогонщик заживо сгорел в своей машине

Известный блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в своём автомобиле вместе с подругой Татьяной Игушиной. Об этом пишет Пятый канал.

Инцидент произошёл в Ленинградской области. Молодой человек в какой-то момент врезался в линию электропередачи на своём Porshe. В результате автомобиль столкнулся с опорой ЛЭП и вылетел в кювет.

От сильного удара авто загорелось. Сам Куренбин и его спутница погибли, не сумев выбраться из искорёженного автомобиля. При этом неясно, кто был за рулём в момент аварии — тела обгорели настолько, что опознать их на месте не удалось.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будут приниматься дальнейшие действия. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее три человека погибли в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса близ Армавира в Краснодарском крае. По имеющимся данным, микроавтобус, в котором находились 12 человек, направлялся из Анапы в Назрань.