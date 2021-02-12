Известный бизнесмен оказался отцом детей, которых обморозила его любовница

https://static.news.ru/photo/859641a0-6d89-11eb-835d-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/ilya_cluev/

Отцом детей, которых водила раздетыми по лесу 33-летняя мать, оказался известный бизнесмен и телеведущий Илья Клюев. Женщина оказалась его любовницей, с которой ювелир прижил сына и дочь.

Он подтвердил, что женщина ему хорошо знакома. Клюев добавил, что в Москву приедут родственницы его любовницы, чтобы разобраться в ситуации.

Я, конечно, был в шоке. Человек знакомый, когда такое происходит... Будем разбираться. Детей, конечно, не оставим. Я ездил в больницу. Но не очень всё понятно. Врач ничего не сказал подробно. Вообще, конечно, дикая ситуация, — прокомментировал произошедшее Клюев в интервью Пятому каналу.

Илья Клюев до этого события считался примерным семьянином. У него есть жена и четверо детей. Но, как выяснилось, отношения между супругами испортились давно, телеведущий нашёл любовницу. За годы тайных встреч женщина родила ему двоих детей. У неё самой также есть ребёнок от прошлых отношений.

Однако и с любовницей ювелир не смог ужиться. Предполагается, что очередной конфликт между матерью и отцом внебрачных детей стал поводом для женщины вывести их раздетыми на мороз.

Дети на данный момент госпитализированы в больницу в тяжёлом состоянии. Один из малышей подключён к аппарату ИВЛ. Мать детей проверят на наличие психических расстройств. По одной из версий, она имела умысел на убийство детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что младшему из пострадавших детей год, среднему — два года, старшему — 10 лет. По некоторым данным, женщина пыталась отомстить своему мужу после ссоры.