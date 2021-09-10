«Известия»: в крови погибших после арбуза москвичек найден этиленгликоль

Следы этиленгликоля найдены в крови погибших после употребления арбуза москвичек. Речь идёт о 61-летней бабушке и её 15-летней внучке, сообщают «Известия».

По предварительной версии, семья купила арбуз в магазине «Магнит» на улице Совхозной, после чего сразу три женщины угодили в больницу. Стабилизировать удалось только состояние матери погибшей девочки. Экспертиза показала наличие в крови у погибших компонента для промышленных продуктов, в частности антифриза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти людей.

Ранее в торговой сети «Магнит», где продавались арбузы, которыми отравилась семья на Совхозной улице в Москве, прокомментировали санобработку торгового зала накануне смертельного случая. Там отметили, что дезинфекция проходила в соответствии с нормами СанПиН для профилактики борьбы с насекомыми, поэтому версия о том, что на продукты могли попасть какие-то химикаты, несостоятельна.