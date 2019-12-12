Причиной смерти издателя «Тинькофф-журнала» Александра Рая и его супруги официально называют отравление неизвестным веществом, однако некоторые СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают о возможной передозировке наркотиками.
Как пишут
Как писал NEWS.ru, выпуск «Тинькофф-журнала» редакция приостановила на два дня в знак траура по Александру Раю. Детали произошедшего пока не раскрываются. Компания пообещала оказать материальную поддержку родственникам погибших.
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