https://static.news.ru/photo/cdb72c72-1cce-11ea-a671-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik McGregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Причиной смерти издателя «Тинькофф-журнала» Александра Рая и его супруги официально называют отравление неизвестным веществом, однако некоторые СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают о возможной передозировке наркотиками.

Как пишут argumenti.ru , эксперты ещё не определили, какое именно вещество было в организме погибших. Супругов обнаружили в квартире на Зеленоградской улице в Москве без признаков насильственной смерти. У них остался пятилетний сын.

Как писал NEWS.ru, выпуск «Тинькофф-журнала» редакция приостановила на два дня в знак траура по Александру Раю. Детали произошедшего пока не раскрываются. Компания пообещала оказать материальную поддержку родственникам погибших.