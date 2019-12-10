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В Сургуте оперативники совместно с ФСБ задержали сотрудника подразделения по борьбе с наркотиками. У него изъяли более 20 пакетиков с гашишем.

Общий вес наркотических веществ неизвестен. На данный момент СК возбудил уголовное дело против подозреваемого. В ходе обыска по месту его жительства также обнаружены наркотические вещества, экспертиза ещё проводится. В отношении...