Издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай трагически погиб вместе со своей супругой.
Сегодня мы узнали, что в воскресенье не стало издателя Т—Ж Саши Рая, — говорится в сообщении «Тинькофф-журнала» в Facebook.
Детали произошедшего не раскрываются. Компания пообещала оказать материальную поддержку родственникам погибших.
Выпуск журнала приостановили на два дня в знак траура,
Как писал News.ru, известный российский журналист-международник Алексей Букалов скончался в Риме. Ему было 78 лет. Долгие годы Алексей Букалов возглавлял представительство ТАСС в Италии и Ватикане. Для многих он был не просто авторитетным журналистом, а настоящей легендой.
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