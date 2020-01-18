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Ученик 8 класса московской школы, избивший учителя, был на постоянном контроле у психолога. Об этом NEWS.ru сообщили в Управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки города.

Мальчик находится под наблюдением специалистов соцзащиты с 2015 года с нестабильным эмоциональным фоном, агрессивным поведением и сниженной мотивацией к обучению, — сообщили в управлении .

С подростком в постоянном контакте был психолог. Он проводил с ним работу по улучшению коммуникативных навыков и по налаживанию контактов со сверстниками.С семьёй мальчика также были проведены беседы. В частности, его отцу было рекомендовано проводить с ним больше времени. В 2018 году семья отказалась от социального сопровождения.

Инцидент произошёл на юго-западе столицы 15 января. Ученик восьмого класса решил отомстить преподавательнице за то, что она вырвала у него наушник из уха и оборвала провода. 15-летний школьник ударил учительницу по лицу. Кроме того, он устроил разгром в кабинете, разбил стёкла и начал бросаться предметами.

Ранее NEWS.ru писал, что директор школы, где произошёл конфликт, решил покинуть должность, не снимая с себя ответственности за произошедшее.