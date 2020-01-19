https://static.news.ru/photo/88cbf950-3aea-11ea-aa37-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЕГА Химки/vk.com

Полиция Московской области возбудила уголовное дело против охранника торгового центра «Мега Химки», который 18 января при исполнении обязанностей нокаутировал 19-летнего подростка.

Дело открыто по статье № 203 о превышении полномочий сотрудником частной охранной организации. С подозреваемого взяли подписку о невыезде, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя областного ГУ МВД.

По информации издания, СК проводит собственную проверку.

Как писал NEWS.ru, подозреваемым по делу проходит Ислам Боготов, который, по некоторым данным, занимался смешанными единоборствами.