Избивший бойца Харитонова спортсмен отказался давать показания

https://static.news.ru/photo/6cb838d0-2687-11eb-8d12-fa163e074e61_660.jpg Адам Яндиев Фото: adam_yandiev_boroda/instagram.com

Спортсмен Адам Яндиев, которого доставили в полицейский участок после того, как он в «Лужниках» во время проведения турнира по смешанным единоборствам избил бойца ММА Сергея Харитонова, отказался давать показания. Об этом журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что изначально неспортивный конфликт возник между бойцами Яндиевым и Русланом Абдо. Харитонов пытался разнять мужчин и пострадал в драке.

У 40-летнего спортсмена диагностирован перелом носа, травма правого глаза и сотрясение мозга. Он госпитализирован в столичную больницу, где будет прооперирован.

Как рассказал источник, Яндиев не стал давать показания. Ему на руки выдали обязательство о явке в полицию.

Позднее в социальных сетях появилась видеозапись, по которой можно проследить развитие инцидента. На кадрах видно, что Абдо и Яндиев входят в фойе «Лужников». Они горячо спорят (о денежном вопросе), в разговор вмешивается Харитонов, после этого начинается драка, сообщает телеканал «Царьград».

Как ранее передавал NEWS.ru, Абдо отказался от госпитализации. Он рассказал журналистам, что не может понять, из-за чего произошло нападение. Он подчеркнул, что у Яндиева «с головой непорядок». Спортсмен пояснил, что он вместе с Харитоновым давно знаком с Яндиевым и никаких конфликтов ранее не случалось, во время разговора, предшествовавшего драке, не было никаких провокаций.