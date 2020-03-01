https://static.news.ru/photo/38dd3e08-5c01-11ea-b0a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org/Roman Harak - Chernobyl and Pripyat, CC BY-SA 2.0,

Главред «Учительской газеты» Арслан Хасовов, избивший блогеров Петрова и Городецкого, сам обратился с заявлением в полицию. Журналист заявил, что виновником конфликта стал Андрей Петров, хотя избивал писатель его приятеля Городецкого.

Хасавов указал в заявлении, что пришёл ночью к соседу — Петрову попросить сделать музыку потише, так как проснулся ребёнок. Но тот вместо этого якобы сразу распылил ему в лицо газ, сообщает РЕН ТВ.

По словам главреда, он пытался задержать Петрова до приезда полиции, из-за чего снова получил газ в лицо.

У меня установлен ожог глаза. Петров написал заявление, в котором связывает нападение на него со своей внешностью, что абсолютно не соответствует действительности, — заявил писатель.

Арслан Хасавов — сын скандально известного адвоката Дагира Хасавова, который одно время обвинялся в экстремизме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что блогер Андрей Петров, которого избили в Москве, рассказал, что его бил главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов. По его словам, обидчик поджидал их с другом Дмитрием Городецким в подъезде.